POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 23.08.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss,

Freitag, 22.08.25, ca. 13:40 Uhr, 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße:

Am Freitagmittag konnten Beamte der Polizei den Fahrzeugführer eines E-Scooters feststellen, der unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war. Der 20-jährige Mann aus Salzgitter war den Beamten aufgefallen, da er während der Fahrt einen mutmaßlichen "Joint" rauchte. Die Beamten stoppten ihn daraufhin. Die anschließend durchgeführte Kontrolle bestätigte den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Ordnungswidrigkeiten verfahren zu.

Mehrere Kleinbrände,

Freitag, 22.08.25, 18:50 - 23:25 Uhr, Stadtgebiet Salzgitter-Lebenstedt:

Am Freitagabend kam es zu mehreren Kleinbränden im Stadtgebiet von Salzgitter-Lebenstedt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden an unterschiedlichen Stellen Büsche und Unrat entzündet, u.a. in der Albert-Schweitzer-Straße, im Storchenkamp und im Pappelweg. Das Feuer konnte glücklicherweise jeweils schnell abgelöscht werden, sodass es zu keinen größeren Bränden gekommen bzw. Schaden entstanden ist. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Körperverletzung unter Nachbarn,

Freitag, 22.08.25, 17:44 Uhr, 38226 Salzgitter, Johann-Sebastian-Bach-Straße:

Im Rahmen von Streitigkeiten kam es am Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. In Folge länger andauernder Nachbarschaftsstreitigkeiten schlug ein 44-jähriger Mann vor dem Mehrfamilienhaus seinem 62-jährigen Nachbarn mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser gegen eine Wand stürzte. Das Opfer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

