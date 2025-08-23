Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 23.08.2025

Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis, 22.08.2025, 23:44 Uhr, Bahnhofstraße/Haverlahstraße, 38259 Ringelheim

Zum o.g. Zeitpunkt fiel den Beamten ein Pkw auf, welcher die Bahnhofstraße in Richtung Haverlahstraße befuhr. Auf Höhe der dortigen Einmündung hielt der Pkw zunächst an, woraufhin die Beifahrerin auf den Fahrersitz wechselte und die eigentliche Fahrzeugführerin auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Anschließend wurde die Fahrt fortgesetzt. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die vorherige 24-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die nun auf dem Fahrersitz befindliche, ebenfalls 24-jährige Person, war zwar im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand jedoch augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei einer anschließenden Überprüfung der Atemalkoholkonzentrationen konnte bei der Fahrzeugführerin ein Wert von 0,54 Promille und bei der Beifahrerin ein Wert von 0,28 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, entsprechende Strafverfahren und Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell