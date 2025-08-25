PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

Peine (ots)

17-jähriger flüchtete mit Kleinkraftrad vor der Polizei.

Peine, Schwarzer Weg, 25.08.2025, gegen 2:10 Uhr.

Beamte der Polizei Peine wollten den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades im Bereich der Peiner Straße kontrollieren.

Ausgangspunkt dieser Kontrolle war, dass an dem Fahrzeug kein amtliches Kennzeichen angebracht war.

Trotz Haltesignalen der Polizei flüchtete der junge Mann. Er konnte schließlich im Bereich des Schwarzen Weges angehalten werden.

Spätere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Sein benutztes Kleinkraftrad war zudem nicht versichert.

Der Fahrer wurde schließlich seinen Eltern übergeben.

Gegen ihn werden nunmehr mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren