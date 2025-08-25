Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

Peine (ots)

17-jähriger flüchtete mit Kleinkraftrad vor der Polizei.

Peine, Schwarzer Weg, 25.08.2025, gegen 2:10 Uhr.

Beamte der Polizei Peine wollten den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades im Bereich der Peiner Straße kontrollieren.

Ausgangspunkt dieser Kontrolle war, dass an dem Fahrzeug kein amtliches Kennzeichen angebracht war.

Trotz Haltesignalen der Polizei flüchtete der junge Mann. Er konnte schließlich im Bereich des Schwarzen Weges angehalten werden.

Spätere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Sein benutztes Kleinkraftrad war zudem nicht versichert.

Der Fahrer wurde schließlich seinen Eltern übergeben.

Gegen ihn werden nunmehr mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell