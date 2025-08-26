POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.08.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Kupferkabel entwendet
Wolfenbüttel, Am Exer, 22.08.2025, 18:00 Uhr- 25.08.2025, 06:30 Uhr Unbekannte Täter betraten eine Baustelle und entwendeten etwa 10 Meter Kupferkabel einer Stromleitung, die für den Betrieb eines Baukrans benötigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331/9330, entgegen.
