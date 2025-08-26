PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2025.

Salzgitter (ots)

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Bad, Bundesstraße 6, kurz nach der Abfahrt auf die B248 in Richtung Salzgitter-Hohenrode.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Bundesstraße 6 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Salzgitter-Bad fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 36-jährigen Frau. In dem Fahrzeug des Verursachers befand sich eine 17-jährige Frau. Alle drei Personen erlitten Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße 6 vollständig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 07:48

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.08.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Wolfenbüttel, Im Kalten Tale, 25.08.2025, gegen 22:30 Uhr Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger mit seinem Pkw Seat Cupra die Bahnhofstraße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Im Kalten Tale zu überqueren. Beim Passieren der Kreuzung übersah der 26-jährige ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 07:46

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.08.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Kupferkabel entwendet Wolfenbüttel, Am Exer, 22.08.2025, 18:00 Uhr- 25.08.2025, 06:30 Uhr Unbekannte Täter betraten eine Baustelle und entwendeten etwa 10 Meter Kupferkabel einer Stromleitung, die für den Betrieb eines Baukrans benötigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, unter der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.08.2025.

    Peine, Gemeinde Ilsede. (ots) - Verkehrsunfall forderte eine schwerverletzte Person. Ilsede, Gadenstedt, Am Geierberg, 22.08.2025 10:40 Uhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 35-jähriger Mann und Fahrer eines Pkw vom linksseitigen Fahrbahnrand an und kollidierte hierbei mit einem bevorrechtigten 64-jährigen Fahrer eines Kraftrades. Der Kradfahrer erlitt bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren