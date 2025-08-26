Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2025.

Salzgitter (ots)

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Bad, Bundesstraße 6, kurz nach der Abfahrt auf die B248 in Richtung Salzgitter-Hohenrode.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Bundesstraße 6 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Salzgitter-Bad fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 36-jährigen Frau. In dem Fahrzeug des Verursachers befand sich eine 17-jährige Frau. Alle drei Personen erlitten Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes musste die Bundesstraße 6 vollständig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 18.000 Euro.

