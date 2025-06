Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer in Attendorn verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (16.Juni) ereignete sich kurz nach 19 Uhr ein Verkehrsunfall in Biggen. Ein 74-jähriger Pedelecfahrer hatte im Kreisverkehr "Finnentroper Straße/Zeppelinstraße" die Kontrolle über sein Rad verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand kein sichtbarer Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr zum Teil gesperrt werden.

