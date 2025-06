Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Zweiradunfälle in Drolshagen am Wochenende

Drolshagen (ots)

Am Freitag, 13. Juni, um 9.55 Uhr kollidierte der PKW eines 73-Jährigen mit einem ihm entgegenkommenden Motorrad. Der 73-jährige war auf der Straße "Eichermühle" in Richtung Eichen unterwegs. Als er in eine Grundstückseinfahrt links einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweirad. Durch das Wegrutschen des Motorrads beschädigt dieses einen geparkten PKW. Der 44-jährige Motorradfahrer verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Bereich ein.

Gegen 17. 30 Uhr hatte ein 16-Jähriger einen Unfall mit seinem Leichtkraftrad auf der Brandenburger Straße am Samstag, 14. Juni. Er verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und zog sich durch den Sturz Verletzungen zu. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in höhe eines niedrigen vierstelligen Geldbetrages.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell