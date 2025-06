POL-OE: Flucht bei Unfall mit 12-jährigem Radfahrer

Kreis Olpe (ots) - Drolshagen. In Gelslingen auf dem "Landwehrweg" verlor ein E-Bikefahrer im Alter von 78-Jahren aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Sonntag, 15. Juni, verletzte sich gegen 13.40 Uhr ein weiterer Radfahrer in Elspe auf der Bielefelder Straße. Der 26-Jährige ...

