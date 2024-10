Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In ein Warenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Montag (07.10.2024) in ein Warenhaus an der Königstraße eingebrochen. Der Einbrecher schlug gegen 02.40 Uhr die Tür eines Notausganges ein und gelangte so in die Verkaufsräume. Dort zerstörte er fünf Vitrinen und erbeutete Schmuckstücke in unbekannter Anzahl. Alarmierte Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude, trafen den Täter aber nicht mehr an. Der Einbrecher war maskiert, trug Handschuhe und führte eine Plastiktüte mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei dem Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

