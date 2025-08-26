Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.08.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Diebstahl von Kupferkabeln.

Salzgitter, Beddingen, Industriestraße Mitte, 23.08.2025, 19:00 Uhr bis 25.08.2025, 07:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die unbekannte Täterschaft von einem Baustellengelände mehrere hundert Kilo Kupferkabel entwendet und hierdurch einen Schaden von mindestens 5.000 Euro verursacht hatten.

Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde und bittet somit Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 941730 bei der Polizei Thiede zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell