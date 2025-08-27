Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Mülltonnen durch Feuer beschädigt

Wolfenbüttel, Löwenzahnweg, 25.08.2025, gegen 19:00 Uhr

Gegen 19:00 Uhr wurden der Feuerwehr zwei brennende Mülltonnen auf einem Grundstück mitgeteilt. Die Mülltonnen wurden durch dabei vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 110 Euro geschätzt. Die Ursache ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331-9330, zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell