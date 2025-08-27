Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.08.2025.

Landkreis Peine, Gemeinde Lengede (ots)

Feuer in einem Wohnhaus verursachte Sachschaden.

Lengede, Broistedt, Schäferstraße, 26.08.2025, gegen 20:00 Uhr.

Ein Hinweisgeber hatte einen Brand in einem Einfamilienhaus entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Diese führte anschließend eine Brandbekämpfung durch. Die Polizei kann derzeit keine Angaben zur Brandursache machen und beschlagnahmte daraufhin den Brandort. Ermittler der Polizei werden nun klären, wie der Brand entstanden ist. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

