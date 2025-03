Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Pedelecs aus Tiefgarage entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2503104

Ratingen (ots)

In der Zeit von Samstag, 22. März 2025, bis Montag, 24. März 2025, wurden in Ratingen zwei Pedelecs aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Samstag gegen 15 Uhr sah ein 61-jähriger Ratinger seine zwei Pedelecs das letzte Mal in einer verschlossenen Gitterbox in einer Tiefgarage an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 8 stehen. Am Montagmorgen bemerkte er gegen 7:30 Uhr, dass die hochwertigen Pedelecs gestohlen worden waren. Der Mann erstattete bei der Polizei Anzeige. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Die beiden Pedelecs der Marke KTM haben jeweils einen Wert von ungefähr 5.500 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Pedelec-Diebinnen oder Diebe vor. Ein entsprechendes Verfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Pedelecs zur Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

