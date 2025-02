Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Raubüberfall mit Messer + Einbrüche + Autoaufbrüche + Mehrere Sachbeschädigungen im Gewerbegebiet

Gießen (ots)

Gießen: Raubüberfall mit Messer - Zeugen gesucht

Gestern früh teilte eine Angestellte einer Spielothek in der Innenstadt am Notruf mit, dass soeben ein Unbekannter die Spielothek überfallen habe. Gegen 3.30 Uhr betrat demnach ein maskierter Mann die Spielhalle in der Nordanlage 3 und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte er dabei mit einem Messer. Die Frau übergab dem Räuber Bargeld, dieser flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt. Der Täter war 180-190 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Winterjacke und war mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat den Räuber auf seiner Flucht gesehen? Sind Personen vor oder nach der Tat im Umfeld, besinders dem Kreuzungsbereich Nordanlage / Neustadt / Rodheimer Straße, aufgefallen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: In Einfamilienhaus eingestiegen

Ein Einfamilienhaus in der Paul-Schneider-Straße war am Wochenende das Ziel eines Einbrechers. Zwischen Freitag (7.2.), 15.45 Uhr und Sonntag, 17.45 Uhr brach der Kriminelle eine Terrassentür des Hauses in Dornholzhausen auf. Er durchsuchte die Wohnräume und erbeutete Schmuck und mehrere Uhren. Er entkam unbemerkt, bislang ist unklar, wann genau der Einbrecher zuschlug.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Einbrecher flüchtet

Am Freitag (7.2.) überraschte eine Anwohnerin einen Einbrecher in Langsdorf. Um 19.18 Uhr bemerkte die Frau einen Einbrecher, der kurz zuvor die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Blumenstraße aufgebrochen hatte. Der dunkel gekleidete Unbekannte trat sofort die Flucht an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Ist der Einbrecher auf seiner Flucht im Bereich der Blumenstraße aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/Biebertal: Mehrere Autoaufbrüche - Verdächtiger flieht

Im Laufe der vergangenen Tage brachen Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet, sowie in einem Fall in Biebertal, auf. Zwischen Donnerstagabend (6.2.) und Freitagmorgen brach ein Unbekannter einen VW in der Gaffkystraße auf. Aus dem Polo nahm er unter anderem Dokumente und eine Bankkarte mit. Am Sonntag um 15.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin ebenfalls in der Gaffksystraße einen Mann, der gerade einen Toyota aufgebrochen hatte und eine Uhr sowie ein Handy aus dem Aygo herausnahm. Anschließend rannte er in Richtung des Parkhauses davon. Der Mann hatte einen dunklen Hautteint und trug einen dunkelgrün-khakifarbenen Parka, eine dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Zwischen Samstag und Sonntag klaute ein Dieb ein I-Phone aus einem geparkten Mercedes Sprinter in der Carl-Franz-Straße. Im Wiesecker Weg (Höhe Hausnummer 26) klaute ein Unbekannter heute früh gegen 2.30 Uhr eine Handtasche aus einem VW. Nachdem der Dieb den T-Roc aufgebrochen hatte, rannte er mit seiner Beute davon. Es ist lediglich bekannt, dass er dunkle Kleidung trug.

In Rodheim-Bieber schlug ein Dieb ebenfalls zu. Am frühen Sonntag (9.2.) gegen 4.20 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin, wie ein Unbekannter sich an einem Hyundai in der Kirchgasse zu schaffen machte. Aus dem in der Kirchgasse geparkten I30 klaute der Unbekannte eine Geldbörse. Er flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Fellingshausen.

In allen Fällen wurde eine Scheibe an den Fahrzeugen eingeschlagen, zu allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Ob die Aufbrüche zusammenhängen, wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 oder die die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Mehrere Sachbeschädigungen im Gewerbegebiet - Zeugensuche

Scheiben von drei Gewerbeeinheiten in Großen-Linden beschädigte ein Unbekannter im Laufe des Wochenendes. In der Robert-Bosch-Straße wurden Glasscheiben am Alternate Sportpark, am Telekomshop und einer Apotheke beschädigt. Die Polizei geht aktuell nicht von Einbruchversuchen, sondern von Sachbeschädigung aus. Zudem wurde die Tastatur eines Geldautomaten der Volksbank beschädigt. Ob die Beschädigungen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher der Schäden geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Hakenkreuz gesprüht

In der Unterführung der Kolnhäuser Straße sprühte ein Unbekannter ein Hakenkreuz an die Wand. Festgestellt wurde die Schmiererei am Freitagmorgen (7.2.), wann sie aufgesprüht wurde, ist bislang unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

