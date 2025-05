POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Bexbach (ots) - Eine 53-Jährige aus Bexbach wurde am Dienstag, den 20.05.2025 gegen 16:10 Uhr, von ihrer Betreuerin als vermisst gemeldet. Sie befand sich nachmittags vermutlich letztmalig in der Nähe eines Dinosaurier Parks in 66578 Schiffweiler. Sie ist wahrscheinlich mit einem orangefarbenen Ford Fiesta mit Homburger Kreiskennzeichen unterwegs. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektionen Neunkirchen und Homburg konnte die Vermisste bislang nicht ...

