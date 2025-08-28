PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.08.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Mülltonne durch Feuer beschädigt

Wolfenbüttel, Am Exer, 28.08.2025, gegen 01:40 Uhr

Gegen 01:40 Uhr geriet auf unbekannte Art und Weise eine Papiermülltonne in Brand. Die Mülltonne wurden dabei vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Die Ursache ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel, unter der Telefonnummer 05331-9330, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

