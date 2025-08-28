PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten Bargeld bei Geschäftseinbruch.

Salzgitter, Bad, Erikastraße, 26.08.2025, 23:00 Uhr bis 27.08.2025, 06:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft gelangte nach Aufhebeln einer Eingangstür in den Gastronomiebetrieb. In den Räumen wurden diverse Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Bei der Tatausführung konnte Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Summe erbeutet werden. Aufgrund der aufgebrachten Hebelwirkung an der Eingangstür entstand an der Hausfassade ein erheblicher Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei in Salzgitter Bad bittet unter der Telefonnummer 05341 825-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 13:01

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

    Landkreis Peine, Ilsede (ots) - Täter drangen in eine Lagerhalle ein. Ilseder, Ilseder Hütte, 25.08.2025, 13:00 Uhr bis 27.08.2025, 10:00 Uhr. Die Täter verschafften sich nach Einschlagen eines Fensters den widerrechtlichen Zugang in die Industriehalle und erbeuteten im Tatverlauf ein Werkzeug und andere Gegenstände mit geringem Wert. Der verursachte Schaden liegt ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:30

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.08.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Pkw ohne Versicherungsschutz geführt Ohrum, Harzstraße, 27.08.2025, 18:45 Uhr Eine 33-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel führte einen VW Golf im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl für diesen kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:29

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 28.08.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Mülltonne durch Feuer beschädigt Wolfenbüttel, Am Exer, 28.08.2025, gegen 01:40 Uhr Gegen 01:40 Uhr geriet auf unbekannte Art und Weise eine Papiermülltonne in Brand. Die Mülltonne wurden dabei vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren