Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Salzgitter (ots)

Täter erbeuteten Bargeld bei Geschäftseinbruch.

Salzgitter, Bad, Erikastraße, 26.08.2025, 23:00 Uhr bis 27.08.2025, 06:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft gelangte nach Aufhebeln einer Eingangstür in den Gastronomiebetrieb. In den Räumen wurden diverse Behältnisse nach Wertsachen durchsucht. Bei der Tatausführung konnte Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Summe erbeutet werden. Aufgrund der aufgebrachten Hebelwirkung an der Eingangstür entstand an der Hausfassade ein erheblicher Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei in Salzgitter Bad bittet unter der Telefonnummer 05341 825-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell