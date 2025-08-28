Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Landkreis Peine, Ilsede (ots)

Täter drangen in eine Lagerhalle ein.

Ilseder, Ilseder Hütte, 25.08.2025, 13:00 Uhr bis 27.08.2025, 10:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich nach Einschlagen eines Fensters den widerrechtlichen Zugang in die Industriehalle und erbeuteten im Tatverlauf ein Werkzeug und andere Gegenstände mit geringem Wert. Der verursachte Schaden liegt in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell