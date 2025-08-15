Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: eCall alarmiert Rettungskräfte

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 15. August 2025 um 02:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zum Bergschlagweg im Ortsteil Bruckhausen alarmiert.

Das automatische Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, auch eCall genannt, hatte nach einem Verkehrsunfall ausgelöst. Da zunächst unklar war, ob sich die Einsatzstelle auf der BAB 3 oder daneben befand, wurden neben den Einheiten der Feuerwehr Hünxe auch die der Feuerwehr Dinslaken alarmiert. Die Einsatzkräfte erkundeten den Bergschlagweg, konnten jedoch nichts feststellen. Parallel dazu entdeckten die Einsatzkräfte auf der Autobahn den gemeldeten Verkehrsunfall. Die Feuerwehr Hünxe konnten ohne Tätigwerden einrücken. Der Einsatz war nach ca. 25 Minuten beendet.

