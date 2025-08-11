Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw in Vollbrand - Langer Stau auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 10. August 2025 um 21:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert. Da die genaue Einsatzörtlichkeit zunächst unklar war, wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt durch die größtenteils gut gebildete Rettungsgasse konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen. Die Einsatzstelle befand sich kurz vor der Anschlussstelle Hamminkeln. Dort brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern, wurde das Fahrzeug mit Schaum bedeckt. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Während der gesamten Einsatzmaßnahmen blieb die Fahrtrichtung voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau. Nachdem das Fahrzeugwrack abtransportiert worden war, konnte die Polizei den Verkehr wieder fließen lassen. Abschließend wurde die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell