FW Hünxe: Brennende Vegetation am Wesel-Datteln-Kanal

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 14. August 2025 um 00:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Grasbrand" zum Welmer Weg im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

Im Bereich der Kanalbrücke zwischen dem Wesel-Datteln-Kanal und der Lippe brannten Gras und Gebüsch. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit zwei Strahlrohren eingeleitet. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass insgesamt etwa 50 Quadratmeter Vegetation abgebrannt waren. Mit einer Wärmebildkamera wurden Glutnester aufgespürt, mit einer Dungharke aufgebrochen und ebenfalls abgelöscht. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der betroffene Bereich ausreichend gewässert. Der Einsatz war nach ca. 50 Minuten beendet.

