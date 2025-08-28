PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.08.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte drei leicht verletzte Personen.

Salzgitter, Lebenstedt, Goyastraße/Kreisstraße 6, 27.08.2025, 13:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 30-jährige Fahrerin eines Pkw beim Abbiegen nach links eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 18-jährige Frau in ihrem Pkw offensichtlich übersehen hatte. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfall forderte drei leicht verletzte Personen. Sie wurden mittels Rettungswagen in verschiedenen Kliniken transportiert. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 8.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

