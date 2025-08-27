POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Nachtrag zur Meldung: Verkehrsinsel stoppt 30-jährigen Mann nach Fahrt mit hoher Geschwindigkeit

Moers (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Fensterscheibe eines Tattoostudios an der Straße Neuer Wall durch Unbekannte eingeschlagen. Auf diesem Wege gelangten die Tatverächtigen in das Studio, wo sie einen E-Scooter, Bargeld und Unterhaltungselektronik stahlen. Es entstand ein Gesamtsschaden in hohem vierstelligem Bereich. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, ...

