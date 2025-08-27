Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch Friseursalon/ Hinweise erbeten

Moers (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwoch morgen gegen 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon an der Xantener Straße, indem sie die Eingangstür massiv aufhebelten.

Im Salon wurden mehrere Möbelstücke durchwühlt und beschädigt. Entwendet haben die Tatverdächtigen diverse Haarschneidegeräte im niedrigen fünfstelligen Wert sowie die elektronische Kasse mitsamt dem Wechselgeld.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise zu Tatverdächtigen oder Tathergang nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841-1710 entgegen.

HS/ Ref.: 250827-0500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell