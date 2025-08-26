Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fußgänger und Auto stoßen zusammen

Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Hinweise zu einem flüchtigen Fußgänger, der am 23.08.25 gegen 14:40 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen ist.

Zu diesem Zeitpunkt war eine 36-jährige Frau aus Duisburg mit einem blauen Renault Captur auf der Bahnhofstraße unterwegs in Richtung der abknickenden Vorfahrtsstraße Innenwall.

Die Frau gab später in der Polizeiwache an, dass ein unbekannter Fußgänger die Straße von rechts nach links überquert hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto. Dabei ist der linke Außenspiegel des Autos beschädigt worden.

Die Frau war daraufhin aus dem Auto ausgestiegen, um den Mann zu fragen, ob er einen Arzt benötigt. Der Mann schien augenscheinlich unverletzt zu sein und behauptete, keine Hilfe zu brauchen. Als die Frau die Polizei rufen wollte, flüchtete der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Mann ist ca. 35 - 45 Jahre alt, ca. 1,85m groß, schlank, er trug ein grünes Oberteil und eine graue Hose.

Zeugen oder Personen mit möglichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden unter, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ Ref.: 250823-1602

