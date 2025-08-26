Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 64-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Eine 64-jährige Frau aus Dinslaken ist Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Am Montag, den 25.08.2025, gegen 10:35 Uhr, sprach sie auf der Karlstraße ein bislang unbekanntes Trio aus einem beigefarbenen Fahrzeug heraus an.

Die Beifahrerin verwickelte die 64-Jährige in ein Gespräch und legte ihr in diesem Rahmen mehrere Modeschmuckketten um den Hals. Dabei nahm die bisher unbekannte weibliche Person der Geschädigten die eigene Goldkette vom Hals.

Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug in Fahrtrichtung Dinslaken-Lohberg.

Erst später bemerkte die Frau den Trickdiebstahl der eigenen Kette.

Beschreibung der Personen:

Beifahrerin vorne: weiblich, zwischen 30 und 40 Jahre alt, sie trug ein Kopftuch und hatte eine kräftige Figur.

Mann am Steuer: 40 Jahre alt, 180cm, kräftige Figur, schwarzer Bart, schwarze Haare.

Beifahrerin hinten: weiblich, über 60 Jahre alt, kleine und zierliche Figur, kein Kopftuch.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ Ref.: 250525-1228

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell