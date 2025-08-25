PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch in Juweliergeschäft/ Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte gegen 04:00 Uhr in ein Juweliergeschäft an der Homberger Straße ein. Die Tatverdächtigen stahlen diverse Schmuckstücke aus der Auslage des Geschäftes und entfernten sich im Anschluss mit einem PKW vom Tatort.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen PKW Seat Ibiza und fünf männlichen Personen.

Die Personen trugen allesamt schwarze Hosen, vier von ihnen ebenfalls schwarze Oberbekleidung. Die fünfte Person trug hellgraue Oberbekleidung.

Hinweise zum Tatgeschehen und den flüchtigen Personen nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Rufnummer 02841-1710 entgegen.

HS/ Ref.: 250825-0458

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

