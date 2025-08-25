Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Schwer verletzte Fußgängerin nach Unfall mit Motorradfahrerin

Voerde (ots)

Am Samstag, dem 23. August 2025, kam es auf der L 396 (Frankfurter Straße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Frau aus Gladbeck schwer verletzt wurde.

Eine 18-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die L 396 aus Voerde kommend in Richtung Dinslaken. In Höhe des Rotbachs beabsichtigte eine 75-jährige Gladbeckerin, die Fahrbahn mit ihrem Pedelec fußläufig zu queren. Dabei übersah sie das heranfahrende Leichtkraftrad, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die 75-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein regionales Krankenhaus. Die 18-jährige Motorradfahrerin blieb unverletzt.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell