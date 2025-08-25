Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame PM der StA Kleve, Zweigstelle Moers, und der KPB Wesel: Moers - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl und drei Diebstahlsversuchen vorläufig fest

Moers (ots)

Am Freitag um 2.20 Uhr versuchte ein 23-Jähriger Gegenstände aus einem unverschlossenen Pkw zu stehlen, der an der Clara-Immerwahr-Straße parkte.

Eine Anwohnerin wachte durch ein lautes Geräusch auf, ging vor die Haustür und beobachtete eine Person, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machte. Als sie auf sich aufmerksam machte, flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Kaiserstraße. Danach beobachtete sie auf Videoaufzeichnungen, dass diese Person offenbar vorher versuchte ihren Pkw zu öffnen.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen im Zuge der Nahbereichsfahndung vorläufig fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige auch als Tatverdächtiger eines Diebstahls und eines Diebstahlsversuchs an der Kaiserstraße in Betracht kommt.

Am Freitag zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr schlug dort eine Person das Fenster eines Pkw ein und entwendete ein Portemonnaie, in dem sich unter anderem Geld und eine Bankkarte befanden.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 2 Uhr, zerstörte eine Person die Scheibe eines weiteren Fahrzeugs, stahl aber nichts.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweigstelle Moers, wurde der Tatverdächtige entlassen, da die Voraussetzungen zur Beantragung eines Haftbefehls nicht vorlagen.

Die Kriminalpolizei prüft, ob der Mann für weitere Diebstähle oder Diebstahlsversuche infrage kommt. Fahrzeugeigentümer, die an ihren Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt haben, die sie nicht zuordnen können, sollen sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell