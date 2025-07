POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Karsauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 29.07.2025, in dem Zeitraum zwischen 07.20 Uhr bis 14.50 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße, brach dort wohl gezielt ein Kellerabteil auf und entwendete ein Pedelec sowie ein Kinderfahrrad. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Auch am Dienstag, in dem ...

mehr