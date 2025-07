Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und fünf Verletzten.

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 29.07.2025, gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf der Abbiegespur von der Fricktalstraße zur Tullastraße in Bad Säckingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57- jähriger Lieferwagenfahrer fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf einen auf der Abbiegespur wartenden Mercedes auf, welche durch den Aufprall auf den vor ihm, ebenfalls an der rot zeigenden Ampel, stehenden VW aufgeschoben wurde. Die Insassen des Mercedes im Alter von 57 und 72 Jahren wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der 32-jährige Beifahrer des VWs musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Neben dem Fahrer des Lieferwagens wurde auch dessen 37-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sowohl der Lieferwagen, wie auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von über 50.000 Euro entstanden sein. Die Verkehrspolizei hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun die Unfallursache. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

