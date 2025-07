Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet - Pedelec- Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.07.2025, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer einen bereits in Kreisverkehr fahrenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht. Am Pedelec entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Am Mercedes wurden keine Beschädigungen festgestellt.

