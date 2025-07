POL-FR: Bad Säckingen: Seltener Fund

Freiburg (ots) - Am Freitag, 25.07.2025, kam es in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Tscheulinstraße in Teningen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparktes schwarzes ...

