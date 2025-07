Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.07.2025, kam es in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Tscheulinstraße in Teningen zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparktes schwarzes Auto und entferne sich anschließend von der Örtlichkeit.

Hinweise zum/ zur Unfallverursacher/-in liegen nicht vor.

Der Unfallschaden wird auf rund 3.000 EUR geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell