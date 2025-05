Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Diverse Alkohol- und Drogenfahrten +++ +++ Einbruchdiebstahl in Firmenfahrzeug +++

Rotenburg (Wümme) (ots)

+++ Diverse Alkohol- und Drogenfahrten und Fahrten ohne Fahrerlaubnis +++

Bei mehreren Kontrollen in der Nacht vom 23.05.2025 - 24.05.2025 und vom 24.05.2025 - 25.05.2025 konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Rotenburg mehrere Trunkenheitsfahrten mit Kraftfahrzeugen und Fahrten ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geahndet werden.

Im Einzelnen:

Hellwege. Am 23.05.2025 um 20.47 Uhr wurde ein 23-jähriger kontrolliert der unter dem Einfluss von THC ein Kraftfahrzeug im Bereich der Bosdorfer Straße führte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Scheeßel. Am 23.05.2025 gegen 22:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger die Straße "Vor der Furth". Bei einer durchgeführten Kontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 0,28 mg/l (0,56 Promille) festgestellt werden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rotenburg. Am 24.05.2025 um 00:14 Uhr wurde in der Soltauer Straße ein Pkw kontrolliert dessen Fahrzeugführer (27 Jahre) ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Scheeßel. Am 24.05.2025 um 19:01 Uhr wurde ein 56-jähriger mit seinem Transporter in der Bremer Straße kontrolliert, der ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis mehr hat. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

Scheeßel. Am 24.05.2025 um 20:15 Uhr wurde 63-jährige in ihrem Pkw in der Harburger Straße kontrolliert. Diese fuhr mit über 1,32 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei bittet dringend darum, das insbesondere Kraftfahrzeuge, nach dem Konsum von berauschenden Mitteln, wie zum Beispiel Alkohol, nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Das Unfallrisiko steigt mit zunehmendem Konsum erheblich und ist bei 0,8 Promille schon um das 4,5-fache höher als bei nüchternen Fahrten.

+++ Einbruchdiebstahl in Firmenfahrzeuge +++

Scheeßel. Am Abend des 23.05.2025 gegen 20:00 Uhr brachen Unbekannte in drei Firmenfahrzeuge eines örtlichen Elektroinstallationsbetriebs in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Hierbei entwendeten sie Werkzeuge und Erdkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 10.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell