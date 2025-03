Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch im Bauhof - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Samstag und kurz nach 5:30 Uhr am Sonntag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Bauhof in der Schwetzinger Straße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand erreichte die Täterschaft mit einer Leiter ein hochgelegenes Fenster in einem zum Bauhof gehörenden Rohbau. Dieses hebelte sie auf und gelangte so auf das Gelände. Aus einem Werkstattgebäude wurden Kettensägen und andere Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Hockenheim nahm die Einbruchsermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/ 2860-0 zu melden.

