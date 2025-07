Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.07.2025, im Zeitraum von 9:30 bis 10:30 Uhr wurde ein in der Todtmooser Straße vor einem Restaurant auf einem Parkplatz am Straßenrand abgestellter VW nach bisherigen Erkenntnissen durch einen vorbeifahrenden Mercedes erheblich beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. An der Unfallstelle blieb ein Spiegelgehäuse zurück, weshalb als Verursacherfahrzeug eine Mercedes C- Klasse aus den 2000er Jahren in Frage kommt. Der Polizeiposten St. Blasien (07672 92228 0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu einem Mercedes mit fehlendem Spiegelgehäuse auf der Beifahrerseite machen können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

