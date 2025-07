Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 29.07.2025, kurz vor 14.00 Uhr, ein akustisch wahrnehmbarer Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte zudem der Geruch von Rauch im Treppenhaus wahrgenommen werden. Die Wohnungstür der betreffenden Wohnung musste von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung getragen und dem Rettungsdienst übergeben. Mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung wurde der Bewohner vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ursächlich für den ausgelösten Rauchmelder war ein angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Es sei kein Sachschaden entstanden.

