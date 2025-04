LPI-J: Spielende Jugendliche beschossen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg/Orlamünde: Zwei Graffitischmierereien wurden am Mittwoch beanzeigt. In Eisenberg "verzierten" Unbekannte die Wand eines ehemaligen Discounters in der Walther-Rathenau-Straße auf knapp 12 m² mit einem Schriftzug, welcher sich gegen die Polizei richtete. Hinweise auf die Schmierfinke gibt es nicht. In Orlamünde brachten Unbekannte an fünf verschiedenen Orten jeweils ein Hakenkreuz an. Betroffen waren Stromkästen sowie ...

