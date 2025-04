Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Radfahrer unter Alkohol

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schlöben/Stadtroda: Zwei angetrunkenen Radfahrer fielen am Mittwoch den Beamten der Polizei Saale-Holzland auf. Am Nachmittag befuhr ein 18-Jähriger, gemeinsam mit einem bekannten. Die Kreisstraße zwischen Schlöben und Gernewitz. Am Abzweig Podelsatz bog der Radfahrer ab, ohne Handzeichen zu geben oder gar auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. In diesem Moment setzte eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota zum Überholen an. Folglich kam es zur Kollision, wobei der 18-Jährige verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er hatte zum Unfallzeitpunkt knapp 0,4 Promille. Weitaus mehr intus hatte kurz nach 21 Uhr ein 14.jähriger Radler auf der Geraer Straße. Der junge Zweiradfahrer fiel Beamten aufgrund seiner äußerst unsicheren Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab satte 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Jugendliche, nach erfolgter Blutentnahme im Beisein der Eltern, an ebendiese übergeben.

