LPI-J: Wartezeit zu lange

Jena (ots) - Gegen 14:15 Uhr ereignete am Mittwoch sich ein Verkehrsunfall auf der Jenaer Straße. Ein 27-jähriger Lkw-Gespannfahrer befuhr die Straße aus Cospeda kommend in Richtung Jena. In einer Rechtskurve kollidierte die Zugmaschine seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Durch die Kollision zersplitterte die Seitenscheibe des Pkw und der 83-jährige Fahrzeugführer wurde dadurch leicht verletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: ...

