Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: 50-Jähriger stirbt bei Rückbauarbeiten

Voerde (ots)

Am Donnerstag um 7.46 Uhr fiel ein 50-jähriger Eschweiler von einem Gerüst auf einem nicht mehr genutzten Kraftwerksgelände an der Frankfurter Straße und starb.

Bei Rückbauarbeiten stürzte er aus etwa 15 bis 20 Metern von einer Gitterkonstruktion, bei der zwei Platten dem Gewicht des Mannes nachgaben. Die Folgen des Sturzes wogen so schwer, dass der Arbeiter am Unfallort verstarb. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid.

DF

