PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: 50-Jähriger stirbt bei Rückbauarbeiten

Voerde (ots)

Am Donnerstag um 7.46 Uhr fiel ein 50-jähriger Eschweiler von einem Gerüst auf einem nicht mehr genutzten Kraftwerksgelände an der Frankfurter Straße und starb.

Bei Rückbauarbeiten stürzte er aus etwa 15 bis 20 Metern von einer Gitterkonstruktion, bei der zwei Platten dem Gewicht des Mannes nachgaben. Die Folgen des Sturzes wogen so schwer, dass der Arbeiter am Unfallort verstarb. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid.

DF

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:04

    POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch von Zigarettenautomat

    Xanten (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 20 Uhr, brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Bruckend auf. Polizeibeamte stellten fest, dass der Automat geöffnet war und am Schließscharnier aufgeflext wurde. Geld und Tabakwaren fehlten. Die Kriminalpolizei ermittelt und ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:17

    POL-WES: Rheinberg - 44-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Rheinberg (ots) - Am Donnerstag um 18.20 Uhr stießen ein 89-jähriger und ein 44-jähriger Rheinberger mit ihren Pkw an der Kreuzung Rheinberger Straße/Eversaeler Straße zusammen. Der 89-Jährige war auf der Rheinberger Straße Richtung Budberg unterwegs. An der Kreuzung zur Eversaeler Straße fuhr er auf das Fahrzeug des 44-Jährigen auf, der verkehrsbedingt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren