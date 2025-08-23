PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zero Tolerance/ Polizei kontrolliert Rocker

Moers (ots)

Am heutigen Abend errichtete die Polizei gegen 19:30 Uhr zwei Kontrollstellen an den Punkten Kaldenhausener Straße/Lärchenweg sowie Viertelsheideweg/Sittardsweg. Dies sorgte nur für geringfügige Verkehrsstörungen.

Hintergrund war ein Treffen einer Rockergruppierung am Vereinsheim am Tirgrathsfeldweg.

Da von den Aktivitäten dieser Gruppen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen können, war es erforderlich, mit starker Präsenz aufzutreten und intensive Kontrollen durchzuführen. Dabei wurden aus Gründen der Gefahrenabwehr einige gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Polizeikräfte der Einsatzhunderschaften unterstützten die Kreispolizeibehörde Wesel dabei. Der Einsatz dauerte ca. drei Stunden an.

/sw

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

