Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zero Tolerance/ Polizei kontrolliert Rocker

Moers (ots)

Am heutigen Abend errichtete die Polizei gegen 19:30 Uhr zwei Kontrollstellen an den Punkten Kaldenhausener Straße/Lärchenweg sowie Viertelsheideweg/Sittardsweg. Dies sorgte nur für geringfügige Verkehrsstörungen.

Hintergrund war ein Treffen einer Rockergruppierung am Vereinsheim am Tirgrathsfeldweg.

Da von den Aktivitäten dieser Gruppen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen können, war es erforderlich, mit starker Präsenz aufzutreten und intensive Kontrollen durchzuführen. Dabei wurden aus Gründen der Gefahrenabwehr einige gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Polizeikräfte der Einsatzhunderschaften unterstützten die Kreispolizeibehörde Wesel dabei. Der Einsatz dauerte ca. drei Stunden an.

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell