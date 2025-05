Feuerwehr Olpe

FW-OE: Feierlicher Floriansgottesdienst mit Fahrzeugübergabe

Olpe (ots)

Besser hätte der Termin nicht gewählt werden können. Am internationalen Tag der Feuerwehrangehörigen feierten wir die Floriansmesse im Haus der Feuerwehr an der Grubenstraße. Unter dem Motto der Notfallseelsorge wurde der Gottesdienst feierlich gestaltet. Das Thema ist für viele Bürgerinnen und Bürger unterrepräsentiert und daher entschieden sich die Verantwortlichen für die Einbindung des Teams der Notfallseelsorge im Kreis Olpe. Den musikalischen Rahmen lieferte der Musikzug in bewährter Manier. Zum Abschluss des Gottesdienstes segnete Pfarrer Hammer die beiden neuen Einsatzfahrzeuge bevor Peter Weber einige Grußworte an die Anwesenden rund 350 Gäste richtete. Den Abschluss bildete die Ansprache des Leiters der Feuerwehr Christian Hengstebeck, der im Wesentlichen Bürgermeister Peter Weber für seine herausragende Zusammenarbeit im Sinne der Feuerwehrangehörigen in den letzten zehn Jahren dankte. Die Anwesenden unterstützten diese Würdigung mit langem Beifall.

Zu den neuen Einsatzfahrzeugen:

Der neue Kommandowagen ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 2002. Es ist ein allradgetriebenes und geländegängiges Fahrzeug mit Ladefläche und einem hohen Fahrgestell. Es eignet sich dadurch für den logistischen Einsatz bei Hochwasserlagen, in Waldgebieten oder auch als Zugfahrzeug für das Mehrzweckboot oder die Netzersatzanlage.

Das Kleineinsatzfahrzeug ersetzt den im Jahr 2013 gebraucht erworbenen Vorausrüstwagen. Das Fahrzeug wird bei kleineren Einsätzen zum schnellen Ausrücken genutzt und dient zum Einsatz bei dringend notwendigen Türöffnungen für den Rettungsdienst, First-Responder Einsätzen und kleineren technische Hilfeleistungen. Mit der verbauten Seilwinde können Fahrzeuge bei Verkehrsunfällen gesichert oder umgestürzte Bäume von der Straße beseitigt werden.

