Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannter BMW-Fahrer beschädigt beim Ausparken anderen Wagen

Polizei sucht Hinweise

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu einem flüchtigen Fahrzeugführer, der am Freitag, 22.08.25, ca. 11:45 Uhr am Brömderweg in Wesel einen Verkehrsunfall verursachte.

Der unbekannte Fahrer parkte mit einem schwarzen BMW auf einem Parkplatz neben dem Mehrfamilienhaus rückwärts aus. Dabei übersah er eine Frau mit ihrem schwarzen Toyota Aygo, die auf den Brömderweg einbog und den Parkplatz passierte. Der BMW touchierte den Toyota; dabei wurde die vierjährige Tochter der Frau im Toyota leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Verursacher vom Unfallort.

Hinweis zum Kennzeichen: Am flüchtigen BMW war ein Kennzeichen angebracht (WES-QK599). Das Kennzeichen konnte zwar von einem Zeugen abgelesen werden und ist bei der Polizei aber als gestohlen ausgeschrieben.

Der unbekannte Fahrzeugführer wird beschrieben als ca. 20-30 Jahre alt, kurze braune Haare, hellblaues Shirt, akzentfreies Deutsch sprechend.

Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wesel zu melden, unter 0281/1070.

BH/250822-1254

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell