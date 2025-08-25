Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- Die Polizei Wesel bietet ein kostenloses zweitägiges Pedelec-Seminar für Senioren in Voerde an

Wesel (ots)

Im Kreis Wesel verzeichnen wir nach wie vor eine hohe Zahl an Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden. Erfreulicherweise ist die Nachfrage zu Trainings insbesondere für die Altersgruppe 65+ ebenfalls hoch!

Und da es unsere Zielsetzung ist, gerade für die im Straßenverkehr besonders gefährdete Gruppe der Pedelecfahrenden fundierte und nachhaltige Präventionsangebote zu machen, bieten unsere Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention ein Intensivtraining an.

Das Training findet am 19. und 23.09.2025 auf der Sportanlage des SV Friedrichsfeld in Voerde statt. Es richtet sich speziell an die Altersgruppe ab 65 Jahren und wird an zwei Tagen mit zeitlichem Abstand angeboten, damit erlernte Verhaltensmuster vertieft werden können. Hierzu ist es Voraussetzung, dass die Teilnehmenden an beiden Tagen das Training besuchen. Weitere Informationen sind dem beigefügten Infoplakat zu entnehmen.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Daher wird um Anmeldung unter Tel.: 0281-107 7777 oder per E-Mail unter pedelectraining@polizei.nrw.de gebeten.

