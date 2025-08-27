Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch in Tattoostudio/ Hinweise erbeten

Moers (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Fensterscheibe eines Tattoostudios an der Straße Neuer Wall durch Unbekannte eingeschlagen. Auf diesem Wege gelangten die Tatverächtigen in das Studio, wo sie einen E-Scooter, Bargeld und Unterhaltungselektronik stahlen. Es entstand ein Gesamtsschaden in hohem vierstelligem Bereich.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 02841-1710 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.

HS/ Ref.: 250826-1630

