Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch in Tattoostudio/ Hinweise erbeten

Moers (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Fensterscheibe eines Tattoostudios an der Straße Neuer Wall durch Unbekannte eingeschlagen. Auf diesem Wege gelangten die Tatverächtigen in das Studio, wo sie einen E-Scooter, Bargeld und Unterhaltungselektronik stahlen. Es entstand ein Gesamtsschaden in hohem vierstelligem Bereich.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 02841-1710 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.

HS/ Ref.: 250826-1630

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

