Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Einbruch in Elektronikgeschäft/ Hinweise erbeten

Moers (ots)

Am Mittwoch gegen 02:00 Uhr schlugen unbekannte Personen die Scheibe eines Elektronikgeschäftes an der Franz-Haniel-Straße ein. Die Tatverdächtigen entwendeten anschließend aus dem Verkaufsraum mehrere Tablet- PC. Trotz umgehend eingeleiteter Suchmaßnahmen im Bereich des Tatortes konnten sich die Tatverdächtigten unerkannt entfernen.

Im Rahmen des nun eingeleiteten Ermittlungsverfahrens bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841-1710 angegeben werden.

HS/ Ref.: 250827-0307

