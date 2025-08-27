PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsinsel stoppt 30-jährigen Mann nach Fahrt mit hoher Geschwindigkeit

Neukirchen-Vluyn (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Hagen muss sich unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Der Mann kam mit einem blauen Audi A8 aus Velo und fuhr über die Autobahn 40 Richtung Moers. Hier wollte ein Zivilfahrzeug der Bundespolizei den Wagen stoppen, weil die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zu einem anderen PKW gehörten. Der Mann entzog sich einer Kontrolle, in dem er seinen Wagen stark beschleunigte. Dabei erreichte er schätzungsweise ein Tempo von 240 Km/h.

An der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn verließ der Wagen die Autobahn 40 und setzte seine Fahrt über Landstraßen fort. Der PKW beschleunigte hierbei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h.

Der Audi kam auf der Grünfläche des Kreisverkehrs an der Nieper Straße in Neukirchen-Vluyn unfallbedingt zum Stehen. Der Mann versuchte zunächst, rückwärts von dem Kreisverkehr zu fahren und seine Fahrt fortzusetzen. Dies konnte durch Beamte der Bundespolizei und der Kreispolizeibehörde Wesel verhindert werden.

Das Auto war mit insgesamt vier Personen besetzt. Es handelte sich um zwei Erwachsene (Fahrzeugführer und Beifahrerin) und deren zwei und drei Jahre alte Kinder.

Die 23-jährige Beifahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht. Alle anderen Insassen blieben nach jetzigem Stand unverletzt. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Ein spezielles Unfallteam der Polizei Essen nahm vor Ort den Unfall auf.

Eine erste Überprüfung des Fahrzeugführers ergab keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum. Der Mann ist aber nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zudem stellte die Polizei den PKW sicher und fertigte neben verschiedenen Anzeigen auch einen Bericht für das Straßenverkehrsamt.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

