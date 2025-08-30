Polizei Salzgitter

POL-SZ: Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss berauschender Mittel

38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, Parkanlage (ots)

Am 29.08.2025, um 15:15 Uhr, konnte der 42-jährige E-Scooter Fahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, in der dortigen Parkanlage, mit einem E-Scooter kontrolliert werden. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten mehrere Anhaltspunkte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

